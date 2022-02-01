Масові заворушення в Україні: суд заарештував скандального експолковника Голубана

У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі до восьми років.

Печерський районний суд м. Києва обрав колишньому полковнику поліції Юрію Голубану, підозрюваному в організації масових заворушень в Україні, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без можливості внесення застави.

Таке рішення сьогодні, 1 лютого, виніс Печерський районний суд у місті Києві, інформує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

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"Сьогодні, 1 лютого, за рішенням Печерського районного суду м. Києва організаторові обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, сам підозрюваний Голубан заперечує, що він причетний до масових заворушень. Він повідомив, що мітинг планувала організація "Традиція та порядок", щоб нагадати президентові про його обіцянки.

Експолковникові поліції інкримінують замах в організації масових заворушень за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України. У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі до восьми років.

Як повідомлялося, 30 січня поліція затримала групу людей, які планували масові заворушення в центрі Києва. За версією правоохоронців, організатори планували залучити близько п'яти тисяч осіб, яким обіцяли від 800 доларів до 2,5 тис. доларів винагороди, залежно від "видів робіт". Серед порушників мали бути, зокрема, 1,5 тис. "тітушок", яким пропонували влаштувати сутички з поліцейськими, палити шини і використовувати салюти й вогнегасники.

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Згодом очільник МВС Денис Монастирський підтвердив інформацію про затримання колишнього полковника поліції Юрія Голубана за підозрою у підготовці до масових заворушень в Україні.

Що відомо про Юрія Голубана

Колишній полковник Нацполіції Юрій Голубан від 1994 року служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ, зокрема, в "Альфі". У 2014 році він перейшов до батальйону "Київ-1", служив у гарячих точках АТО, був командиром роти спецпризначення в ГУНП у Донецькій області.

Після сутички на блокпості поліції й прихильників блокади у березні 2017 року президент Петро Порошенко нагородив Голубана орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Також 2017 року СБУ взяла до розслідування заяву народного депутата Ігоря Луценка щодо полковника поліції Юрія Голубана, яка викривала останнього у зв'язках із сепаратистами. Раніше тодішній народний депутат вказував на причетність поліцейського до вбивства українських бійців під Карлівкою.

Також один із ватажків так званої "ДНР" Олександр Ходаковський заявляв, що Голубан - колишній бойовик батальйону "Восток". Він оприлюднив відео, на якому нібито Голубан перебуває поряд із терористами, які захопили частину Донбасу.

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