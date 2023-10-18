Масовий розстріл на Майдані 2014 року: суд оголосив вирок п'ятьом "беркутівцям"

Суд у цій справі розпочався ще 2016-го.
У середу, 18 жовтня, Святошинський райсуд Києва визнав винними п'ятьох "беркутівців", обвинувачених у масовому розстрілі людей під час Революції Гідності 20 лютого 2014 року.
Про це стало відомо під час засідання суду.
Перед судом поставили:
- Олег Янішевський,
- Павло Аброськін,
- Сергій Зінченко,
- Олександр Маринченко,
- Сергій Тамтур.
Суд у цій справі розпочався ще 2016-го. І майже рік суд присяжних Святошинського райсуду перебував у нарадчій кімнаті.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вирок у справі про розстріл майданівців: пряме включення із зали суду
Сторона потерпілих просила довічне ув'язнення для усіх п'ятьох обвинувачених.
Згідно з вироком серед 5-ти осіб, яким було висунуто обвинувачення, визнано винуватими у масових вбивствах беззбройних громадян - учасників акцій протесту (ч. 2 ст 365, п. п. 1,5, 12 ч.2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п. п. 1,5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).
Вирок суду
За рішенням суду:
- Олегу Янішевському призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повʼязані зі здійсненням правоохоронної діяльності. Також його позбавили спеціального звання "підполковник міліції".
- Павлу Аброськіну та Сергію Зінченкові призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років, з позбавленням права обіймати посади, повʼязані зі здійсненням правоохоронної діяльності. Також їх позбавили спеціального звання "сержант міліції".
- Олександра Маринченка суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, позбавивши на два роки права займатися правоохоронною діяльністю.
- Сергія Тамтуру суд за всіма статтями суд виправдав.
Як повідомляє кореспондент ТСН із зали суду, за шість років проведено 320 судових засідань, з яких 10 - в режимі
відео конференції. Судом допитані 245 осіб - це потерпілі, свідки з числа правоохоронців та протестувальників, а також інші очевидці, експерти, обвинувачені. Окрім того, досліджені більше 3 Тб. відео та фото матеріалів.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року Державне бюро розслідувань завершило найбільше розслідування справи Майдану. У справі обвинувачують колишнє вище керівництво України.
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