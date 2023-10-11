Масовий збій у "Приват24": як ситуацію прокоментували у "ПриватБанку"

Українці скаржилися на те, що у застосунку неможливо здійснити операцію.

У застосунку "Приват24" стався короткочасний збій. Проблему вже усунули.

Про це повідомляє OBOZREVETEL.

Що відомо

Деякі клієнти "ПриватБанку" зазначали, що при спробі виконати будь-яку операцію їм видавало помилку. Повторити спробу радили пізніше.

За словами прессекретаря "ПриватБанку" Олега Серги, в системі стався короткочасний збій. Однак технічну проблему до 17:25 вже усунули.

"Ми все швидко полагодили, вже все працює", – запевнив представник банку.

Нагадаємо, раніше "ПриватБанк" подовжив період використання всіх карток на 24 місяці.

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