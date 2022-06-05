Масово дезертирують та отримують погрози розстрілами: військові РФ бояться прямих бойових зіткнень з ЗСУ

Російські окупанти масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із захисниками України.

Вояків РФ насильно повертають для участі у "спецоперації".

Про це повідомляють у ГУР Міноборони.

Незважаючи на погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих "кадирівців" та посилений контроль з боку "особістів" та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України.

"Командування 30 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії країни-окупанта приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами. Один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску "Шияни" (Бєлгородська область) та насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер в підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України", - повідомляють у розвідці.

У воєнній розвідці ГУР Міноборони оприлюднили списки командного складу 30 ОМСБР 2 загальновійськової армії ЗС РФ, які діють на Лиманському напрямку. Окупантам нагадали, що всіх воєнних злочинців, які коїли злочини проти мирного населення буде викрито та притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, що у черговій перехопленій розмові окупантів, один з російських військових розповів своїй матері про ситуацію в армії РФ. За його словами, масове мародерство стало звичним явищем. Окупанти зухвало ґвалтують неповнолітніх, а між самими російськими військовими нерідко трапляються збройні зутички.

Також російські окупанти скаржаться, що їх не змінюють, а ще, що їх обстрілюють самі ж свої, бо немає зв'язку. Через це вони втратили техніку і ледь не втратили життя.

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