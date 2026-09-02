Масового повернення українців після війни не буде: демографиня назвала причину

Українці закордоном / © ТСН

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Через повномасштабну війну повернути до України 50–60% громадян, які виїхали за кордон, уже неможливо.

Про це повідомила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова під час міжнародного форуму «Україна Завтра», передає Новини.LIVE.

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Скільки українців повернеться з-за кордону після війни

За словами демографині, держава зможе розраховувати на повернення лише близько третини українських мігрантів за умови збереження суспільної єдності.

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Елла Лібанова зазначила, що про повернення 50–60% людей наразі не може бути й мови. Хоча такі шанси існували у 2022 році, коли на тлі фронтових подій громадяни вірили у швидку перемогу.

Вона підкреслила, що найближчим часом Україна не зможе запропонувати зарплати та якість життя на рівні європейських країн, зокрема Німеччини, де зараз перебуває найбільше українських воєнних мігрантів — понад мільйон.

«Давайте віддавати собі звіт у тому, що платити таку зарплату, яку платять в Німеччині… ми не зможемо. Ну, не той рівень економічного розвитку і якби наш бізнес не крутився, якби він не намагався, наступаючи, можливо, в чомусь на горло власній пісні, але вони не зможуть платити таку зарплату. Не буде в нас і такої якості життя, яку можуть забезпечити в Німеччині, чи, скажімо в Італії», — пояснила директорка інституту.

Лібанова також зазначила, що потрібно оновити українську національну ідею та зробити так, щоб вона реально об’єднала суспільство, інакше будь-які подальші кроки даватимуться дуже важко. Тих громадян, яких не вдасться повернути, Елла Лібанова запропонувала перетворити на лобістів інтересів України за кордоном, взявши за приклад досвід інших держав.

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«Так, як це робить, скажімо, Ізраїль, працюючи зі своєю діаспорою, як це весь час робила і продовжує робити Польща, як це фантастично робить Вірменія. Вони не працюють з усіма країнами, вони працюють з цією країною, де найбільше знаходиться етнічних вірменів. І погодьтеся, що вони дуже вдало це роблять», — зауважила вона.

На думку науковиці, головним стимулом для тих, хто все ж вирішить повернутися, залишається патріотизм.

Демографічна ситуація в Україні — останні новини

Нагадаємо, демографиня Елла Лібанова попередила, що населення України скорочуватиметься за будь-якого сценарію, та назвала єдиний спосіб впоратися з наслідками демографічної кризи.

Від початку 2026 року в Києві народилося понад 11 тисяч малюків, проте демографічна ситуація в Україні залишається критичною.

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Раніше демограф роз’яснив, як війна впливає на здоров’я українців і чому населення у 25 мільйонів — це не вирок.

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