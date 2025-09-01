Виїзд чоловіків 18-22 років: прикордонники пояснили ситуацію на кордонах

Виїзд за кордон / © ТСН.ua

Повідомлення російської пропаганди про масовий відтік з України чоловіків віком 18–22 років є неправдивими. За даними Державної прикордонної служби, після набуття чинності нових правил перетину кордону, потік громадян цієї вікової категорії не збільшився.

Про це повідомляє Еспресо.

Російська пропаганда проти реальних даних

Як розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, поширені з 28 серпня повідомлення про «штурми кордонів» та «черги з охочих виїхати» є фейком. За його словами, 28, 29, 30 та 31 серпня кількість людей, що повертаються в Україну, переважала тих, хто виїжджає. Загальний пасажиропотік залишався на звичному рівні, що був характерний для літнього періоду.

Демченко зазначив, що прикордонники дійсно фіксують рух чоловіків 18–22 років, але він не є масовим. Більшість із них повертається. А ті, хто виїжджав, здебільшого хотіли відвідати родичів або перевірити, як на практиці діє нова постанова.

Хто з чоловіків 18–22 років не може виїхати?

Навіть з новими правилами, існують обмеження на виїзд для цієї категорії громадян. Для перетину кордону потрібно мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі). Однак право на виїзд не поширюється на:

Державних службовців та посадовців місцевого самоврядування , які можуть виїжджати лише у службове відрядження.

Осіб, щодо яких існують судові рішення або інші заборони на виїзд. Наприклад, якщо людина перебуває в розшуку.

Демченко підкреслив, що кількість відмов для чоловіків цієї вікової групи була незначною — лише поодинокі випадки, пов’язані саме з цими обмеженнями.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко пояснила, що мета змін — підтримувати зв’язок молоді з Україною та давати можливість отримати міжнародний досвід. Раніше чоловікам від 18 до 60 років не дозволялося виїжджати через імовірність мобілізації.

Чоловіки віком 18–22 років тепер мають право виїжджати з України, однак прикордонники вже зафіксували випадки відмов.