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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Масовий напад на ТЦК у Кам’янці-Подільському: Сирський відреагував

Військова служба правопорядку проведе розслідування масової сутички у Кам’янці-Подільському за участю сотні цивільних і військових ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив провести розслідування нападу на військових ТЦК та СП у Кам’янці-Подільському Хмельницької області.

Про це повідомила Військова служба правопорядку у ЗСУ.

«З метою встановлення причин та умов, що сприяли виникненню конфлікту Головнокомандувачем Збройних Сил України визначено завдання Військовій службі правопорядку Збройних Сил України провести службове розслідування», — йдеться у заяві.

У ВРП додали, що правоохоронним органам надається всебічне сприяння у проведенні досудового розслідування кримінального правопорушення.

«Збройні Сили України роблять все, щоб захистити український народ від російського агресора. В умовах повномасштабної війни це неможливо без консолідації всього суспільства, народної підтримки нашої армії та поваги до військовослужбовців», — резюмували у відомстві.

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилося відео і заява Хмельницького обласного ТЦК та СП про те, що 29 травня у Кам’янці-Подільському сталася масова сутичка між 100 людей та працівниками військкомату. Було пошкоджено авто групи оповіщення. За даними ВРП, під час інциденту травмувалися військові та цивільні.

До слова, напередодні також у Черкасах сталася масова сутичка між цивільними чоловіками й жінками та працівниками ТЦК. Після цього поліція повідомила, що затримала трьох чоловіків і жінку, причетних до нападу на військовослужбовців військкомату.

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