Ракет було занадто багато - Флеш про реальні цілі масованого удару РФ по Києву

Надто багато ракет і реактивні БПЛА з півночі: які висновки зробив радник Міноборони після масованого удару по столиці

Нічний масований удар Росії по Києву у ніч на 24 травня не продемонстрував жодних технологічних чи тактичних новинок, проте розкрив чітку ставку ворога на перевантаження українського неба.

У чому особливість останньої атаки ворога, розповів фахівець із систем зв’язку та радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Ракет було занадто багато

За його словами, головну ставку окупанти знову зробили на кількість ракет, яких було «занадто багато для наших ресурсів ППО». Водночас, у протидії дронам українські захисники показали рекордні результати завдяки новим підходам.

Україна дедалі краще відбивається від «Шахедів» — Флеш

«Щодо „Шахедів“, Сили оборони продемонстрували кращі показники, ніж у середньому за півріччя. Цього разу частка перехоплювачів вже склала понад 40% від усіх збитих „Шахедів“. Позитивна динаміка роботи Міністерства оборони та Сил оборони України за останні 4 місяці очевидна», — стверджує «Флеш».

Експерт зауважує, що «Шахеди» під час цього удару, як і минулого, використовували тактику масованої атаки, залітаючи одними маршрутами, намагаючись перевантажити ППО.

Реактивні «Шахеди» у невеликій кількості намагалися атакувати Київ з півночі, при цьому застосовувалися як «Герань-3», так і «Герань-4».

«Шахедів» з керуванням було мало, у цій атаці ворог робив ставку на масовість, а не на ефективність.

Крім того, спроб керувати «Шахедами» з Білорусі цього разу не фіксувалося.

«Висновки робити зарано. Можливо тому, що весь удар був на Київ, а не на західну частину України, як минулого разу», — припустив «Флеш».

Удари по «привидах»: куди цілив ворог

«Флеш» наголосив, що реальної військової доцільності у виборі цілей у росіян не було. Об’єкти в Києві обиралися скоріше як формальний привід для терору цивільних.

«Я вважаю, що цілі в Києві були обрані противником лише як привід для удару по місту. Наприклад завод на Лук’янівці, де за роки війни ракетами вже давно рознесли все, що можна було, або територія Командування Сухопутних військ, де з першого дня війни нікого немає, як і на всіх подібних об’єктах Києва», — пояснив він.

«Флеш» додав, що нічого технологічно чи тактично нового в цій атаці він не побачив.

Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Внаслідок атаки дві людини загинули.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом внаслідок нічної масованої російської атаки по Україні постраждали близько 100 людей, ще четверо загинули.

