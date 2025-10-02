Масовий збій в "Укрзалізниці": квитки не можна купити ні на сайті, ні у застосунку

Застосунок "УЗ". / © Укрзалізниця

Доповнено додатковими матеріалами

У четвер, 2 жовтня, сталися збої на сайті “Укрзалізниці” та у застосунку з купівлі квитків. Придбати їх мож лише у касах.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

“Технічний збій у інтернет-провайдера. Тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії, зокрема застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт”, - йдеться у повідомленні компанії.

В “УЗ” не називають причини технічного збою. Втім, обіцяють, що найближчим часом роботу сервісів буде відновлено.

Нагадаємо, кілька днів тому застосунок "Резерв+" не працював. Були тимчасові технічні труднощі з обміном даними із реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів.