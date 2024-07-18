Масштабна ДТП у Львові: водію автобуса стало зле за кермом, є багато постраждалих (фото)

У Львові сталася масштабна ДТП. Внаслідок аварії постраждали дев’ятеро людей. Там водію автобуса “БАЗ” стало погано за кермом.

Про це повідомили в Поліції Львівської області.

Як стало відомо, аварія сталася на проспекті Червоної Калини. Попередньо, 64-річному водію автобуса “БАЗ” під час руху стало зле, внаслідок чого він втратив керування транспортним засобом. Некерований автобус зіштовхнувся з легковиками КІА та “Шкода”, які рухались в попутному напрямку.

“Відтак “Шкода” перекинулась, а далі – зіштовхнулась з автомобілем “БМВ”, водійка якого зупинилась перед пішохідним переходом. Після цього, автобус продовжив рух та виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на електроопору. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали дев’ятеро осіб. Наразі медики уточнюють діагнози потерпілих”, - розповіли в поліції області.

На місці аварії продовжують працювати правоохоронці. Встановлюються всі обставини ДТП. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, що на Львівщині невідомі кинули гранату в будівлю ТЦК.

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