"Масштаб атак не збільшився": Черник про обстріли з боку ворога й запаси ракет у РФ

Наразі збільшення частоти атак РФ по Україні не спостерігається. Про це можна буде говорити у випадку, якщо ворог буде стріляти кожні три дні протягом місяця, одним залпом випускаючи хоча б 40 ракет.

Про це в інтерв'ю Oboz.ua сказав військовий експерт Петро Черник.

Збільшення не спостерігається

У ніч проти 29 березня відбулася чергова атака. Експерта запитали про те, чому кількість й масштаб обстрілів збільшився порівняно з попередніми. Черник відповів, що не бачить підвищення частоти.

Так, 18-24 березня було три черги: перша – 88 ракет, друга – 32 ракети, третя – 29 ракет. Разом – 149 ракет. 29 березня було 39 ракет. З жовтня 2022 року по травень 2023 року в місяць вони запускали більше ніж сто ракет, "рекорд" був у грудні, 236 ракет. І вони цей "рекорд" не побили.

"Масована атака відбулася в грудні 2023 року, 121 ракета за один залп, і знову цей "рекорд" вони не побили. То де тут збільшення?", – каже він.

За 2,5 місяці противник накопичив боєкомплект. У Росії виробляється 130-150 ракет усіх класів на місяць, більше окупанти не здатні. Отже, якщо навіть йти за усередненими показниками, то більш ніж 300 ракет накопичено, плюс є недоторканний запас.

"І станом на цю хвилину 149 плюс 39 – це під 190 ракет. І де тут збільшення частоти? Збільшення частоти – це коли будуть стріляти кожних три дні протягом місяця і одним залпом будуть випускати хоча б 40 ракет", – наголошує Черник.

На думку військового експерта, показником збільшення буде той факт, що росіяни виконають паспортні дані літака. Йдеться про те, що Ту-95МС може брати на борт за паспортом 8 ракет Х-101 або 6 ракет Х-555.

"Якщо у повітря підніметься десять Ту-95МС і вони випустять 80 ракет – і це буде підтверджено розвідкою, тоді для мене це буде означати підняття коефіцієнта готовності уражень", – пояснив він.

На цю хвилину, підкреслив Черник, росіяни беруть на борт дві, максимум три, навіть не чотири.

Нагадаємо, війська РФ частіше застосовують для ударів по Україні балістичні ракети, що розміщені на території анексованого Криму. Зокрема, тому часто лунають повітряні тривоги через загрозу балістики.

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