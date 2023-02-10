Масштаб пошкоджень значний, але катастрофи не сталося: Укренерго - про ракетну атаку РФ

Росіяни змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій.
Масштаб пошкоджень унаслідок атаки РФ по енергоінфраструктурі України 10 лютого значний, але катастрофи не сталося.
Окупанти змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій.
Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.
"Ми зазнали атаки дронами-камікадзе, ракетами С-300, і врешті-решт вранці почалася масована ракетна атака. Масштаб пошкоджень значний: росіяни змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій. Сьогоднішня атака скоригувала наші плани по відновленню генерації, але разом з тим, катастрофи знову не сталося. Росіянам вчотирнадцяте не вдалося досягти своїх цілей", - підкреслив він.
За словами Кудрицького, у Харкові дійсно складна ситуація.
"Ми плануємо протягом вихідних відновити роботу деяких енергооб’єктів, які були пошкоджені сьогодні. Критична інфраструктура Харкова заживлена. Ми працюємо над тим, щоб у Харкові ситуація із відключеннями наближалася до тієї ситуації, яка є по країні. Але на це потрібен певний час", - пояснив очільник "Укренерго".
"Нам все ще потрібно оцінити масштаб руйнувань, щоб сказати точніше, коли ми зможемо виправити ситуацію у Хмельницькій області. Будемо працювати на вихідних. Нам ще належить попрацювати над повним відновленням об’єктів навколо Одеси, які забезпечують живлення міста і Одеського району. Але ситуація вже покращилася, якщо ми порівняємо із тим, що було у суботу і неділю. Було анонсовано, що місцеве обленерго уже тестує планові графіки відключень", - резюмував він.
Нагадаємо, загалом унаслідок обстрілів Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блочних ТЕЦ.
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