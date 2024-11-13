Масштабна атака 13 листопада: якою зброєю Росія атакувала Україну

У ніч з 12 на 13 листопада 2024 року Україна зазнала масштабного повітряного нападу з боку Російської Федерації, який включав використання ракет різних типів, керованих авіабомб, а також ударних безпілотників.

Які ракети та дрони використовував ворог, розповіли у Повітряних Силах України.

Загалом було зафіксовано 96 засобів повітряного нападу:

2 зенітні керовані ракети С-300, запущені з Курської області рф по Сумській області;

2 крилаті ракети Х-101, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря;

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької області рф;

90 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу, запущених з районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Орла.

Види озброєння, якими РФ атакувала Україну / Фото: Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

Повітряний удар було відбито завдяки координованим діям зенітних ракетних військ, авіації, підрозділів радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Станом на 10:00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37-ми БпЛА противника в різних областях, включаючи Київську, Полтавську, Житомирську, Сумську, Черкаську, Запорізьку, Чернігівську та Кіровоградську.

47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 листопада, збройні сили Росії завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву, вперше за останні 73 дні.

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