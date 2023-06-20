Масштабна атака безпілотниками, повітряна тривога та вибухи у Львові та Запоріжжі: головні новини ночі 20 червня 2023 року

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Головні новини ночі 20 червня 2023 року:
- У кількох українських областях був ризик застосування ворогом ударних БпЛА - Повітряні Сили ЗСУ Читати далі –>
- ППО виявила та знищила навколо Києва майже два десятки ворожих цілей - КМВА Читати далі –>
- Унаслідок атаки на Запоріжжя люди та житлові будинки не постраждали - Куртєв Читати далі –>
- У Львові унаслідок ворожої атаки є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури Читати далі –>
- Майже всю Україну охопила повітряна тривога Читати далі –>
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