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Масштабна атака безпілотниками, повітряна тривога та вибухи у Львові та Запоріжжі: головні новини ночі 20 червня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
43к
Час на прочитання
1 хв
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Масштабна атака безпілотниками, повітряна тривога та вибухи у Львові та Запоріжжі: головні новини ночі 20 червня 2023 року

Дрони-камікадзе цілу ніч загрожували українцям

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 20 червня 2023 року:

  • У кількох українських областях був ризик застосування ворогом ударних БпЛА - Повітряні Сили ЗСУ Читати далі –>
  • ППО виявила та знищила навколо Києва майже два десятки ворожих цілей - КМВА Читати далі –>
  • Унаслідок атаки на Запоріжжя люди та житлові будинки не постраждали - Куртєв Читати далі –>
  • У Львові унаслідок ворожої атаки є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури Читати далі –>
  • Майже всю Україну охопила повітряна тривога Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
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