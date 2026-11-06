Масштабна аварія у Львові: зіткнулися одразу п’ять транспортних засобів (відео)

ДТП у Львові / © Соцмережі

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У Львові на вулиці Гайдамацькій сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю кількох транспортних засобів.

За попередньою інформацією, у ДТП потрапили автобус, мікроавтобус, два легкові автомобілі та трамвай. Унаслідок зіткнення один із легковиків опинився на даху іншого. На місце аварії прибули правоохоронці та медики.

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Що відомо про ДТП на вулиці Гайдамацькій у Львові

За попередніми даними, унаслідок зіткнення один із легкових автомобілів опинився на даху іншого.

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Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, зокрема з’ясовують послідовність зіткнень і можливі причини аварії. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, останнім часом західні області України сколихнула низка резонансних ДТП із загиблими. Зокрема, на Львівщині нетверезий водій збив на смерть літню жінку, після чого намагався втекти з місця аварії, однак невдовзі сам потрапив у ДТП.

Ще одна смертельна аварія сталася на Івано-Франківщині, де внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло подружжя. Трагічними наслідками завершилася й ДТП на Закарпатті — там загинули водій та двоє неповнолітніх.

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