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Масштабна аварія: в Одесі Chevrolet на переході збило дитину та протаранило три автомобілі (фото)

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Масштабна аварія: в Одесі Chevrolet на переході збило дитину та протаранило три автомобілі (фото)

facebook.com/Патрульна поліція Одеської області

Причини ДТП встановлюють слідчі.

В Одесі автомобіль на проспекті Небесної сотні в середу, 16 лютого, на пішохідному переході збив 14-річну дівчинку та врізався у три транспортні засоби. 

Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області. 

Водій автомобіля Chevrolet Aveo виїхав на "червоний" сигнал світлофора та збив дівчинку. Після цього він ще врізався в припарковані автомобілі. 

Потерпілу госпіталізували. Її стан уточнюється. На місці ДТП працювали слідчі. 

Причини аварії встановлюються. 

© facebook.com/Патрульна поліція Одеської області
facebook.com/Патрульна поліція Одеської області

Нагадаємо, у Костянтинівці водій збив на нерегульованому пішохідному переході 33-річну вагітну жінку з дворічною дівчинкою на руках.

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