Масштабна аварія: в Одесі Chevrolet на переході збило дитину та протаранило три автомобілі (фото)

Причини ДТП встановлюють слідчі.
В Одесі автомобіль на проспекті Небесної сотні в середу, 16 лютого, на пішохідному переході збив 14-річну дівчинку та врізався у три транспортні засоби.
Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області.
Водій автомобіля Chevrolet Aveo виїхав на "червоний" сигнал світлофора та збив дівчинку. Після цього він ще врізався в припарковані автомобілі.
Потерпілу госпіталізували. Її стан уточнюється. На місці ДТП працювали слідчі.
Причини аварії встановлюються.
Нагадаємо, у Костянтинівці водій збив на нерегульованому пішохідному переході 33-річну вагітну жінку з дворічною дівчинкою на руках.
Читайте також:
- Демонстративно прибрав прапори України зі столу: проти депутата з Одеси відкрили кримінальне провадження
- Найпотужніша кібератака за всю історію України: ціль хакерів, кого підозрюють і які наслідки для держави
- У метро Києва пояснили, чому шість станцій перевели на новий режим роботи