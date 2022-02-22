Масштабна ДТП на Донбасі: загинуло четверо людей (фото)

Водій мікроавтобуса "Рено" скоїв наїзд на автомобіль МАН, що стояв на узбіччі.
У Донецькій області сталася масштабна ДТП, в результаті якої загинуло четверо людей. Ще троє – отримали травми.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Донецькій області.
Аварія сталася 21 лютого близько 20:00 на автотрасі між м. Лиман та смт Зарічне.
"Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса "Рено" скоїв наїзд на автомобіль МАН, що стояв на узбіччі з увімкненим аварійним світлом. В аварії загинуло четверо людей - троє пасажирів та водій мікроавтобуса, ще троє отримали травми", – розповіли в поліції.
Причини аварії встановлюються. На місці працюють правоохоронці.
Попередня правова кваліфікація – ч.3 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
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