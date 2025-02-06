Масштабна ДТП на Нікопольщині: автобус із людьми злетів з дороги (фото)

Водій автобуса "ПАЗ 4234" не впорався з керуванням, що призвело до аварії.

Сьогодні вранці, 5 лютого, на трасі Н-23 поблизу села Олексіївка в Нікопольському районі сталася серйозна ДТП. Автобус, який перевозив працівників підприємства, зіткнувся з деревом.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Дніпропетровщини.

За попередніми даними, водій автобуса "ПАЗ 4234" не впорався з керуванням, що призвело до аварії. Внаслідок цього постраждали 14 людей, серед них 13 пасажирів і сам водій.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які за допомогою спецобладнання деблокували водія. Його разом із іншими постраждалими передали медикам для подальшої госпіталізації.

Внаслідок цього постраждали 14 людей, серед них 13 пасажирів і сам водій.

До ліквідації наслідків аварії було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС Дніпропетровської області.

Національна поліція розпочала слідчі дії, щоб з’ясувати точні обставини аварії.

До ліквідації наслідків аварії було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.

Раніше повідомлялось, що на Черкащині п'яний водій скоїв наїзд на велосипедиста та поклав його до багажника автомобіля, щоб відвезти до лікарні. Дорогою потерпілий помер.