Масштабна ДТП під Києвом з постраждалим: в автотрощу потрапили 5 автівок (фото)

Масштабна ДТП під Києвом з постраждалим: в автотрощу потрапили 5 автівок (фото)

Зараз на місці аварії працюють правоохоронці.

У Київській області сталася масштабна ДТП на трасі в напрямку Бучі. В результаті пошкоджено пів десятка автівок.

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Про це повідомляє з місця події кореспондент ТСН.ua.

Сьогодні, 19 грудня, зранку у Київській області сталася масштабна ДТП на автошляху у напрямку Бучі.

В результаті пошкоджено кілька автівок, а одна людина потрапила під колеса авто. Наразі невідомо, чи постраждалий живий чи загинув.

На місці події працюють медики швидкої та патрульні.

Нагадаємо, що неподалік Кривого Рогу Дніпропетровської області на трасі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковик та вантажівка. Загинула одна людина.

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