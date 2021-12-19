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Масштабна ДТП під Києвом з постраждалим: в автотрощу потрапили 5 автівок (фото)

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Масштабна ДТП під Києвом з постраждалим: в автотрощу потрапили 5 автівок (фото)

Зараз на місці аварії працюють правоохоронці.

У Київській області сталася масштабна ДТП на трасі в напрямку Бучі. В результаті пошкоджено пів десятка автівок.

Про це повідомляє з місця події кореспондент ТСН.ua.

Сьогодні, 19 грудня, зранку у Київській області сталася масштабна ДТП на автошляху у напрямку Бучі.

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В результаті пошкоджено кілька автівок, а одна людина потрапила під колеса авто. Наразі невідомо, чи постраждалий живий чи загинув.

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На місці події працюють медики швидкої та патрульні.

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Нагадаємо, що неподалік Кривого Рогу Дніпропетровської області на трасі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковик та вантажівка. Загинула одна людина.

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