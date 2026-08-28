Масштабна ДТП сталася на Закарпатті: автобус із пасажирами перекинувся, є загибла та важкопоранені (відео)

ДТП на Закарпатті / © Національна поліція Закарпатської області

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У селі Сокирниця Хустського району зіткнулися легковик, вантажівка та пасажирський автобус. В аварії загинула неповнолітня дівчина, ще кількох людей забрали до лікарні, дехто з них — у вкрай важкому стані.

Про це повідомили в поліції Закарпатської області.

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Повідомлення про аварію надійшло 28 серпня о 16:48. Першими на місце прибули рахівські поліцейські, які випадково проїжджали повз. Ще до приїзду швидкої вони почали рятувати людей. Одній із потерпілих наклали турнікет, а ще двох намагалися реанімувати. Зараз обставини ДТП з’ясовують слідчі.

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За попередніми даними та після аналізу записів з камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що близько 16:30 65-річний водій автомобіля Skoda Octavia виїжджав із другорядної дороги села Сокирниця на автошлях Н-09. Чоловік не надав переваги в русі та зіткнувся з вантажівкою MAN під керуванням 31-річного водія.

ДТП на Закарпатті / © Національна поліція Закарпатської області

«Від удару вантажівка виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з рейсовим автобусом „Mercedes Sprinter“, який здійснював перевезення пасажирів за маршрутом „Ужгород — Усть-Чорна“. Унаслідок зіткнення автобус перекинувся. Ним керував 42-річний водій, у салоні транспортного засобу перебувало також 10 пасажирів», — зазначили у поліції.

ДТП на Закарпатті / © Національна поліція Закарпатської області

Вісім пасажирів автобуса невдовзі після аварії доправили до медичного закладу. Одна з потерпілих — 17-річна дівчина — померла у лікарні від отриманих травм. Ще семеро осіб залишаються під наглядом лікарів, частина з них перебуває у критичному стані.

ДТП на Закарпатті / © Національна поліція Закарпатської області

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть. Розслідування всіх обставин аварії триває.

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Нагадаємо, на Рівненщині 57-річний військовий збив на смерть 68-річну місцеву жительку.

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