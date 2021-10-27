Масштабна ДТП у Харкові: водій Infiniti неповнолітній — соцмережі

Місцеві Телеграм-канали пишуть, що водій Infiniti — 16-річний юнак. У поліції поки цю інформацію не підтверджують, але визнають, що серед постраждалих є неповнолітні.

Учасник жахливої ДТП у Харкові — водій Infiniti, який на шаленій швидкості влетів у Chevrolet Aveo, може бути неповнолітнім.

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, зокрема "Труха. Харьков" і "Харьков Life".

Зазначається, що водій, який спричинив ДТП — 2005 року народження. Начебто дорогу іномарку йому недавно купили батьки. Юнак неодноразово публікував у соцмережах фото і відео, як катається містом і порушує ПДР. Сам хлопець, за даними каналів, перебуває у реанімації.

"Харьков Life" зазначає, що у 2019 році цей хлопчина, в 14-річному віці конфліктував з жінкою і під час суперечки дістав пневматичний пістолет і вистрілив у неї, після чого спрямував зброю на її дитину.

Заступник начальника Головного управління поліції Харківщини Сергій Чиж підтвердив, що серед травмованих є неповнолітні.

"Встановлено, що автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, що стояв, марки Skoda. Водій автомобілю марки Chevrolet загинув на місці. Водій і пасажири автомобіля Infiniti доставлені до місцевої лікарні", — сказав у коментарі "Суспільному" Чиж.

За його словами, швидкість Infiniti перевищувала 100 км/год. Чи водій Infiniti також неповнолітній, правоохоронець не підтвердив.

Нагадаємо, що у Харкові сталася масштабна ДТП, в якій загинула одна людина.

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