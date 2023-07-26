Масштабна ДТП у Харкові за участю тройбуса: водій переконує, що відмовили гальма (фото)

Поліція з’ясовує обставини ДТП за участі пасажирського тролейбуса у Новобаварському районі Харкова

Водій транспортного засобу здійснив наїзд на пішоходів, які перетинали проїжджу частину по пішохідному переходу, після чого наїхав на електроопору.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області у соціальних мережах.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 липня на проспекті Любові Малої. Зі слів водія, у нього відмовили гальма.

Забої та садна отримали троє пішоходів – 49-річний чоловік та двоє його дітей 4 і 2 років. Також травмувались чоловік і жінка, які знаходились у тролейбусі.

У Харкові сталося ДТП з тролейбусом (6 фото)

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку.

Нагадаємо, у Чернігівській області сталася ДТП. Водій за кермом Audi A6 не дотримався безпечної швидкості руху та наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги поряд з велосипедом.