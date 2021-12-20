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Масштабна ДТП у Хмельницькій області: через зіткнення трьох автомобілів загинуло двоє людей (фото)

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Масштабна ДТП у Хмельницькій області: через зіткнення трьох автомобілів загинуло двоє людей (фото)

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Причини аварії встановлює слідство.

На трасі Стрий-Кіровоград-Знам’янка, поблизу с. Климківці Хмельницької області у понеділок, 20 грудня, зіткнулось три автомобілі. У ДТП загинуло двоє людей. 

Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області. 

За даними поліції у ДТП потрапили такі автомобілі: 

  • Ford Mondeo, яким керував 39-річний водій;
  • Opel Vivaro, за кермом якого був 35-річний водій;
  • Toyota, яким керував 36-річний чоловік. 

На місці аварії загинули 35-річний водій Opel Vivaro та 45-річна пасажирка Ford Mondeo. 39-річного водія госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. 

У поліції відкрили провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення. 

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