Масштабна ДТП: у Миколаївській області зіткнулось чотири вантажівки, є загиблий (фото)

Масштабна ДТП: у Миколаївській області зіткнулось чотири вантажівки, є загиблий (фото)

У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.

У Миколаївській області на трасі Одеса - Мелітополь - Новоазовськ 27 листопада о 14:00 зіткнулись чотири вантажівки. У ДТП загинув 39-річний чоловік.

Про це повідомили в Нацполіції Миколаївської області.

У ДТП потрапили вантажівки Renault Premium, яким керував 38-річний водій, Volvo FN під керуванням 45-річного чоловіка, DAF за кермом якого був 49-річний водій. Після зіткнення остання вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулась із MAN, якою керував 42-річний чоловік. У ДТП загинув 39-річний пасажир MAN.

ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі до восьми років.

ГУ Нацполіції в Миколаївській області

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