Масштабна кібератака на "Київстар": у компанії розповіли про відновлення мережі

Місцями ще можуть виникати перебої в Мережі.

Мережа "Київстар" відновлюється після наймасштабнішої кібератаки на телеком-галузі. За минулу добу спеціалісти компанії відновили послугу міжнародного голосового роумінгу, усунули проблему з обривами дзвінків, стабілізували зв'язок в Києві.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомила речниця "Київстару" Ірина Леліченко.

За її словами, наразі понад 95% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території перебувають у працездатному стані. Абонентам доступний голосовий зв'язок, зокрема в міжнародному роумінгу, а також послуги "Домашнього Інтернету".

"Відучора розпочато відновлення доступу до послуг мобільної передавання даних, зокрема на заході України. Сьогодні в планах компанії - подальше відновлення послуг передавання даних. Технічні роботи відбувається поступово. Інформування про 100% працездатність сервісів компанія буде робити після завершення всіх стабілізаційних заходів", - наголошує представниця "Київстару".

Леліченко наголошує, що в деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі із якістю зв'язку. Втімм, зауважує вона, спеціалісти компанії їх оперативно усувають.

Ввечері 13 грудня "Київстар" почав відновлювати роботу по всій Україні. В компанії обіцяють, що після повного відновлення Мережі підготують компенсації всім абонентам і корпоративним клієнтам, які не могли скористатися сервісами компанії.

Зранку 12 грудня в роботі "Київстару" стався масштабний збій. На проблеми почали скаржитися користувачі мобільного оператора. Відомо, що масштабний технічний збій стався через "потужну хакерську атаку".

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