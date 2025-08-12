Масштабна кіберзагроза: шахраї розсилають фейкові листи від імені військових

Шахрайство у Мережі

В Україні зафіксовано нову хвилю кіберзлочинності: шахраї поширюють підроблені електронні листи, видаючи себе за військовослужбовців і співробітників Національного університету оборони України.

Про це повідомила пресслужба навчального закладу, пише «Детектор медіа» у Facebook.

«Зафіксовано випадки поширення підроблених повідомлень від імені неіснуючого особового складу та співробітників Національного університету оборони України з метою отримання персональних даних або доступу до пристроїв через шкідливі вкладення», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, університет закликає перевіряти достовірність інформації на офіційних каналах НУОУ, не відкривати підозрілі посилання, не відповідати на них і не завантажувати файли, навіть якщо вони надійшли від знайомих контактів.

Також у разі отримання сумнівного повідомлення слід інформувати компетентні служби.

У виші наголошують, що Національний університет оборони України не надсилає документи для завантаження через неофіційні канали чи месенджери.

Нагадаємо, у Мережі знову активізувалася небезпечна шахрайська схема, в межах якої громадяни отримують фейкові SMS нібито від імені «Укрпошти» з проханням підтвердити адресу доправлення — насправді ж користувачів перенаправляють на фішинговий сайт, де можуть викрасти їхні особисті дані.