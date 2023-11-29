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Масштабна кораблетроща у Керчинській протоці та ворожі підводні човни у Чорному морі: головні новини ночі 29 листопада 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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766
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Масштабна кораблетроща у Керчинській протоці та ворожі підводні човни у Чорному морі: головні новини ночі 29 листопада 2023 року

Ілюстративне фото. Ворог вивів у Чорне море підводні човни з ракетоносіями / Фото: militaryrussia

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 29 листопада 2023 року: 

  • Вибухова ніч: у Севастополі заграва освітила небо Читати далі –>
  • На Хмельниччині спрацювала система ППО через ворожі безпілотники Читати далі –>
  • Масова морська аварія: у Керчинській протоці зіштовхнулося три кораблі Читати далі –>
  • Ворог вивів у Чорне море на бойове чергування два підводні човни: чим це загрожує Читати далі –>
  • Ворог атакував Сумщину: є загиблі та поранені Читати далі –>

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