Масштабна корупційна схема в енергетиці: НАБУ підбило підсумки операції "Мідас"

Корупція в "Енергоатомі"

НАБУ та САП реалізували операцію «Мідас», під час якої викрили високорівневу злочинну організацію в енергетиці. Членами угрупування були як чинні, так і колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен та інші особи.

Про це повідомляє НАБУ.

Підсумки операції «Мідас»

Як повідомляється, детективам вдалося затримати 5 осіб, а про підозру повідомлено сімом членам організації. Серед них:

бізнесмен — керівником злочинної організації;

колишній радник міністра енергетики;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК „Енергоатом“;

«працівники» (4 особи) бек-офісу з легалізації коштів.

Встановлено, що:

організатори схеми систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів;

контрагентам «Енергоатому» нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум»;

кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 млн доларів;

за надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

«Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців — з літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. НАБУ і САП надають оцінку діям всіх учасників цих матеріалів», — йдеться у звіті.

Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Нардеп Олексій Гончаренко назвав ймовірні імена фігурантів. За його словами, керівником угруповання є бізнесмен Тимур Міндіч. Що ж до ексрадника міністра енергетики Галущенка, йдеться про Ігоря Миронюка. А виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК „Енергоатом“, за даними джерел нардепа, є Дмитро Басов.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про реалізацію операції «Мідас». Так, було викрито масштабну корупцію в енергетиці. Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення, яке організували українські високопосадовці.

Робота тривала 15 місяців, було проаналізовано понад 1000 годин аудіозаписів. Частина плівок оприлюднена, що викликало неабияке обурення громадськості.

Зокрема, під час обшуків у міністра юстиції України Германа Галущенка та «Енергоатомі» знайшли мішки з грошима.