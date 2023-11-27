Масштабна негода в регіонах та потужний шторм у тимчасово окупованому Криму: головні новини ночі 27 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 27 листопада 2023 року:
- Негода в тимчасово окупованому Криму: евакуація людей та гроза з блискавками Читати далі –>
- На Київщині посилюється снігопад: школи працюватимуть дистанційно, а водіїв закликають утриматися від поїздок Читати далі –>
- На Миколаївщині через негоду утворилися перемети до 4 метрів Читати далі –>
- В Одесі на одній з котелень впала труба заввишки понад 100 метрів Читати далі –>
- Шторм у Криму: блекаут для майже півмільйона осіб, падіння дерев та обмеження руху авто Читати далі –>
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