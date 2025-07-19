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Масштабна повітряна тривога та обстріл Одеси: головні новини ночі 19 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 липня 2025 року:
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