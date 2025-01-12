Масштабна повітряна тривога: Росія атакує “шахедами” низку регіонів України

Увечері 12 січня в половині областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників “шахедів”.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Тривога охопила Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Кіровоградську, Харківську, Дніпропетровську та Запорізьку області.

Згідно з інформацією, зафіксовано пуски БпЛА в кількох напрямках:

• Харківщина: ударні БпЛА рухаються у південно-західному напрямку.

• Дніпропетровщина: безпілотники помічені на півночі області, курс на захід.

• Полтавщина: БпЛА спрямовані на південно-захід.

• Сумщина: група безпілотників рухається у бік Полтавської області, частина — на захід.

• Чернігівщина: ударні дрони летять у напрямку Київщини.

• Межа Полтавщини та Черкащини: БпЛА рухаються на захід.

ЗСУ закликають громадян не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.