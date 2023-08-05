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Масштабна повітряна тривога та атака безпілотника на російський танкер у Чорному морі: головні новини ночі 5 серпня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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102
Час на прочитання
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Масштабна повітряна тривога та атака безпілотника на російський танкер у Чорному морі: головні новини ночі 5 серпня 2023 року

Прямуйте до укриттів / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 5 серпня 2023 року:

  • Половину України охопила повітряна тривога Читати далі –> 
  • У районі Кримського мосту пролунали вибухи - соцмережі Читати далі –>
  • Дрон врізався в танкер неподалік Керченської протоки - рос"ЗМІ" Читати далі –>
  • Вибух було видно з Криму, кілька членів екіпажу посікло склом - окупант про ситуацію на підбитому танкері Читати далі –>
  • На допомогу пошкодженому дроном танкеру у Чорному морі прибули буксири - рос"ЗМІ" Читати далі –>

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Перегляди
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