Масштабна повітряна тривога та атака безпілотника на російський танкер у Чорному морі: головні новини ночі 5 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 5 серпня 2023 року:
- Половину України охопила повітряна тривога Читати далі –>
- У районі Кримського мосту пролунали вибухи - соцмережі Читати далі –>
- Дрон врізався в танкер неподалік Керченської протоки - рос"ЗМІ" Читати далі –>
- Вибух було видно з Криму, кілька членів екіпажу посікло склом - окупант про ситуацію на підбитому танкері Читати далі –>
- На допомогу пошкодженому дроном танкеру у Чорному морі прибули буксири - рос"ЗМІ" Читати далі –>
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