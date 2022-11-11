Масштабна повітряна тривога та обстріли Миколаєва та Вінниччини: головні новини ночі 11 листопада 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 11 листопада 2022:
- Повітряна тривога вночі охопила значну кількість українських областей. Читати далі –>
- Окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині. Читати далі –>
- У Миколаєві пролунали вибухи. Читати далі –>
- У Чорному морі побільшало "Калібрів": ворог натякає, що готовий помститися за Херсонщину. Читати далі –>
- На півдні ворог екстрено пакується у плавзасоби і намагається врятуватися втечею. Читати далі –>
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