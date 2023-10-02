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Масштабна повітряна тривога та продовження міжнародної підтримки України: головні новини ночі 2 жовтня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
6604
Час на прочитання
1 хв
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Масштабна повітряна тривога та продовження міжнародної підтримки України: головні новини ночі 2 жовтня 2023 року

Уночі чимало областей охопила повітряна тривога

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 2 жовтня 2023 року:

  • Українські військові попередили про небезпеку на півдні України Читати далі –>
  • Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях Читати далі –>
  • Ворожа авіація активізувалася на південно-східному напрямку: не нехтуйте особистою безпекою Читати далі –>
  • Підтримка України ЄС не залежить від того, як триватиме війна наступними днями чи тижнями - Боррель Читати далі –>
  • РФ помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні - Кулеба Читати далі –>

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Перегляди
6604
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