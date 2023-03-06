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Масштабна повітряна тривога в Україні та робота ППО: головні новини ночі 6 березня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
4444
Час на прочитання
1 хв
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Масштабна повітряна тривога в Україні та робота ППО: головні новини ночі 6 березня 2023 року

Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 6 березня 2023 року:

  • У небі Київщини виявили повітряну ціль: перебувайте в укриттях Читати далі –>
  • На Дніпропетровщині очевидці повідомляли про звуки вибухів та ворожі дрони в області Читати далі –>
  • На Запоріжжі пролунали звуки вибухів: не нехтуйте особистою безпекою Читати далі –>
  • Офіційно: на Київщині працювало ППО Читати далі –>
  • У більшості областей України пролунали відбої повітряної тривоги: влада попереджує про повторення ситуації Читати далі –>

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Перегляди
4444
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