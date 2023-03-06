Масштабна повітряна тривога в Україні та робота ППО: головні новини ночі 6 березня 2023 року

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Головні новини ночі 6 березня 2023 року:
- У небі Київщини виявили повітряну ціль: перебувайте в укриттях Читати далі –>
- На Дніпропетровщині очевидці повідомляли про звуки вибухів та ворожі дрони в області Читати далі –>
- На Запоріжжі пролунали звуки вибухів: не нехтуйте особистою безпекою Читати далі –>
- Офіційно: на Київщині працювало ППО Читати далі –>
- У більшості областей України пролунали відбої повітряної тривоги: влада попереджує про повторення ситуації Читати далі –>
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