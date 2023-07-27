Масштабна повітряна тривога та вибухи у Хмельницькій області: головні новини ночі 27 липня 2023 року

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Головні новини ночі 27 липня 2023 року:
- Деяким областям на півдні України загрожували ворожі безпілотники Читати далі –>
- Міномети та гранатомети: з якої зброї ворог обстрілює Сумщину Читати далі –>
- Повітряна тривога охопила кілька українських областей Читати далі –>
- На території Хмельницької області працює ППО Читати далі –>
- На фоні грози і шторму, ворог може повторно вдатися до атак, в тому числі з моря - ОК "Південь" Читати далі –>
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