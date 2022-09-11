Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Масштабна повітряна тривога та вибухи в містах: головні новини ночі 11 вересня

Дата публікації
Перегляди
34к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Масштабна повітряна тривога та вибухи в містах: головні новини ночі 11 вересня

Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 11 вересня:  

  • Вночі в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Читати далі –>
  • У Миколаєві пролунали звуки вибухів. Читати далі –>
  • У Дніпрі прозвучали вибухи. За попередньою інформацією, один вибух був настільки сильних, що у людей вибило вікна у квартирах. Також є інформація про пожежу та потерпілих. Читати далі –>
  • Очевидці повідомляли про вибухи у Харкові незадовго після опівночі 11 вересня. Читати далі –>
  • Загрози ракетних ударів залишаються актуальними. Про це інформує оперативне командування "Південь". Читати далі –>

Читайте також:

Окупантам треба тікати або здаватися - Зеленський про успіхи ЗСУ

Окупантам треба тікати або здаватися - Зеленський про успіхи ЗСУ

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
34к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація