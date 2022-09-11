Масштабна повітряна тривога та вибухи в містах: головні новини ночі 11 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 11 вересня:
- Вночі в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Читати далі –>
- У Миколаєві пролунали звуки вибухів. Читати далі –>
- У Дніпрі прозвучали вибухи. За попередньою інформацією, один вибух був настільки сильних, що у людей вибило вікна у квартирах. Також є інформація про пожежу та потерпілих. Читати далі –>
- Очевидці повідомляли про вибухи у Харкові незадовго після опівночі 11 вересня. Читати далі –>
- Загрози ракетних ударів залишаються актуальними. Про це інформує оперативне командування "Південь". Читати далі –>
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