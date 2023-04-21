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Масштабна повітряна тривога та вибухи в Україні: все, що відомо про атаку безпілотників вночі 21 квітня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Масштабна повітряна тривога та вибухи в Україні: все, що відомо про атаку безпілотників вночі 21 квітня 2023 року

Україну атакували новою партією іранських безпілотників / Фото: ТСН.ua

Після опівночі 21 квітня повітряна тривога охопила всі області України.

Пізніше ОВА повідомила, що на Київщині є загроза атаки ворожих дронів і порадила перебувати у безпечних місцях. 

Далі у Київській області запрацювало ППО. Влада закликала у жодному разі не знімати та не викладати в мережу роботу засобів протиповітряної оборони.

Уночі у столиці пролунали вибухи, пов'язані з роботою протиповітряної оборони. За свідченнями очевидців, пролунало щонайменше кілька вибухів. 

На Київщині сили ППО продовжували працювати по цілях. Влада закликала вірити у сили оборони.

Пізніше вибухи пролунали у Харкові, а пізніше - повторилися у Харкові та столиці України. 

Повітряна тривога в деяких областях продовжувала лунати в Україні до самого ранку. 

Під ранок стало відомо, що після 25-денного затишшя, столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога. За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА «Shahed». На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.

На Полтавщині ворог ударив безпілотником по цивільній інфраструктурі. Після цього спалахнула пожежа. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо, постраждалих немає, кажуть в ОВА. 

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Дата публікації
Перегляди
9551
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