Масштабна повітряна тривога та вибухи в Україні: все, що відомо про атаку безпілотників вночі 21 квітня 2023 року

Пізніше ОВА повідомила, що на Київщині є загроза атаки ворожих дронів і порадила перебувати у безпечних місцях.

Далі у Київській області запрацювало ППО. Влада закликала у жодному разі не знімати та не викладати в мережу роботу засобів протиповітряної оборони.

Уночі у столиці пролунали вибухи, пов'язані з роботою протиповітряної оборони. За свідченнями очевидців, пролунало щонайменше кілька вибухів.

На Київщині сили ППО продовжували працювати по цілях. Влада закликала вірити у сили оборони.

Пізніше вибухи пролунали у Харкові, а пізніше - повторилися у Харкові та столиці України.

Повітряна тривога в деяких областях продовжувала лунати в Україні до самого ранку.

Під ранок стало відомо, що після 25-денного затишшя, столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога. За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА «Shahed». На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.

На Полтавщині ворог ударив безпілотником по цивільній інфраструктурі. Після цього спалахнула пожежа. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо, постраждалих немає, кажуть в ОВА.