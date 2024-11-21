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Масштабна повітряна тривога в Україні та атака Storm Shadow в Курській області головні новини ночі 21 листопада 2024 року

Масштабна повітряна тривога в Україні та атака Storm Shadow в Курській області головні новини ночі 21 листопада 2024 року

Потурбуйтеся про власну безпеуу / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Ворог просунувся в Дар'їно та Кураховому - Deep State Читати далі –>
  • ЗМІ переконані, що Україна вперше вдарила Storm Shadow по Росії: Умєров не прокоментував Читати далі –>
  • Окупований Мелітополь атакували ворожі безпілотники Читати далі –>
  • Ціллю атаки Storm Shadow в Курській області міг бути оперштаб військ РФ - ISW Читати далі –>
  • Україну охопила повітряна тривога: усій країні загрожує балістика Читати далі –>

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