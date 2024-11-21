Масштабна повітряна тривога в Україні та атака Storm Shadow в Курській області головні новини ночі 21 листопада 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог просунувся в Дар'їно та Кураховому - Deep State Читати далі –>
- ЗМІ переконані, що Україна вперше вдарила Storm Shadow по Росії: Умєров не прокоментував Читати далі –>
- Окупований Мелітополь атакували ворожі безпілотники Читати далі –>
- Ціллю атаки Storm Shadow в Курській області міг бути оперштаб військ РФ - ISW Читати далі –>
- Україну охопила повітряна тривога: усій країні загрожує балістика Читати далі –>
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