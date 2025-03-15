Масштабна повітряна тривога в Україні: які регіони в небезпеці

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ворожих "Шахедів".
Увечері в суботу, 15 березня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, під загрозою атаки російських ударних безпілотників ціла низка областей.
Судячи з офіційної карти повітряних тривог України становм на 20:30, "почервоніла" половина території країни.
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ рух ворожих "Шахедів" зафіксовано у таких регіонах:
- БпЛА над Чорним морем курсом північно-західним на Одещину;
- БпЛА на сході Дніпропетровщині курсом північно-західним на Харківщину;
- БпЛА в центрі Полтавщини курсом північно-західним на Київщину та Чернігівщину та на заході курсом на Черкащину;
- БпЛА на заході Сумщини курсом південно-західним на Чернігівщину;
- БпЛА на північно-західному кордоні Харківщини курсом північно-західним в напрямку Полтавщину;
- "Шахеди" на сході Харківської області курсом південно-західним на Полтавщину;
- БпЛА на півдні Чернігівщини курсом південно-західним на Київщину;
- Київщина під загрозою застосування ударних БпЛА.
Нагадаємо, вночі проти суботи, 15 березня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.
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