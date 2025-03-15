Масштабна повітряна тривога в Україні: які регіони в небезпеці

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ворожих "Шахедів".

Увечері в суботу, 15 березня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, під загрозою атаки російських ударних безпілотників ціла низка областей.

Судячи з офіційної карти повітряних тривог України становм на 20:30, "почервоніла" половина території країни.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ рух ворожих "Шахедів" зафіксовано у таких регіонах:

БпЛА над Чорним морем курсом північно-західним на Одещину;

БпЛА на сході Дніпропетровщині курсом північно-західним на Харківщину;

БпЛА в центрі Полтавщини курсом північно-західним на Київщину та Чернігівщину та на заході курсом на Черкащину;

БпЛА на заході Сумщини курсом південно-західним на Чернігівщину;

БпЛА на північно-західному кордоні Харківщини курсом північно-західним в напрямку Полтавщину;

"Шахеди" на сході Харківської області курсом південно-західним на Полтавщину;

БпЛА на півдні Чернігівщини курсом південно-західним на Київщину;

Київщина під загрозою застосування ударних БпЛА.

Нагадаємо, вночі проти суботи, 15 березня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

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