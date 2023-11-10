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Масштабна повітряна тривога в Україні: яким областям загрожують "Шахеди"

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Масштабна повітряна тривога в Україні: яким областям загрожують "Шахеди"

Повітряна тривога в Україні ввечері 10 листопада / Фото: alerts.in.ua

На Одещині, Київщині та Харківщині було зафіксовано рух російських БпЛА.

Увечері в п'ятницю, 10 листопада, в багатьох регіонах України, зокрема у столиці нашої держави, пролунали сирени повітряної тривоги. На Одещині, Київщині та Харківщині було зафіксовано рух російських БпЛА.

Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, існує загроза ворожих ударних безпілотників для Києва.

За інформацією моніторингових каналів, станом на 22:25 загроза від "Шахедів" існувала в таких областях:

  • Київська область, курсом на північ, Київ;
  • Полтавська область, курсом на захід;
  • Харків та область;
  • вздовж Одеси на північ.

Нагадаємо, що вранці цього ж дня, 10 листопада, повітряна тривога на всій території України лунала близько 3,5 години.

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Дата публікації
Перегляди
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