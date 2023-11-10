Масштабна повітряна тривога в Україні: яким областям загрожують "Шахеди"

На Одещині, Київщині та Харківщині було зафіксовано рух російських БпЛА.
Увечері в п'ятницю, 10 листопада, в багатьох регіонах України, зокрема у столиці нашої держави, пролунали сирени повітряної тривоги. На Одещині, Київщині та Харківщині було зафіксовано рух російських БпЛА.
Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, існує загроза ворожих ударних безпілотників для Києва.
За інформацією моніторингових каналів, станом на 22:25 загроза від "Шахедів" існувала в таких областях:
- Київська область, курсом на північ, Київ;
- Полтавська область, курсом на захід;
- Харків та область;
- вздовж Одеси на північ.
Нагадаємо, що вранці цього ж дня, 10 листопада, повітряна тривога на всій території України лунала близько 3,5 години.
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