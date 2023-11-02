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Масштабна повітряна тривога в Україні: яким областям загрожують "Шахеди"

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Масштабна повітряна тривога в Україні: яким областям загрожують "Шахеди"

Через ворожі безпілотники сирени лунали одразу в десяти областях.

Пізно увечері 2 листопада в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через появу в небі ворожих безпілотників. Сирени лунали у десяти областях.

Про загрозу ворожих дронів одразу в кількох областях України повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, рух ударних БпЛА було зафіксовано в Богодухівському районі Харківщини. Друга група ворожих ударних БпЛА рухалася в напрямку Ізмаїльського району Одеської області.

Також у Повітряних силах повідомили про появу ворожих безпілотників на межі Черкаської та Київської областей, існувала загроза для Вінницької області.

У моніторингових каналах повідомили, що станом на 22:55  загроза ударних БпЛА існує на території:

  • Вінницької області;
  • Кіровоградської області, курсом на північ;
  • Одеської області, курсом на Південний Захід;
  • Харківської області.

Нагадаємо, Росія у жовтні запустила по Україні 24 ракети та 243 "Шахеди".

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Дата публікації
Перегляди
8879
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