Масштабна повітряна тривога в Україні: яким областям загрожують "Шахеди"

Через ворожі безпілотники сирени лунали одразу в десяти областях.
Пізно увечері 2 листопада в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через появу в небі ворожих безпілотників. Сирени лунали у десяти областях.
Про загрозу ворожих дронів одразу в кількох областях України повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зокрема, рух ударних БпЛА було зафіксовано в Богодухівському районі Харківщини. Друга група ворожих ударних БпЛА рухалася в напрямку Ізмаїльського району Одеської області.
Також у Повітряних силах повідомили про появу ворожих безпілотників на межі Черкаської та Київської областей, існувала загроза для Вінницької області.
У моніторингових каналах повідомили, що станом на 22:55 загроза ударних БпЛА існує на території:
- Вінницької області;
- Кіровоградської області, курсом на північ;
- Одеської області, курсом на Південний Захід;
- Харківської області.
Нагадаємо, Росія у жовтні запустила по Україні 24 ракети та 243 "Шахеди".
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