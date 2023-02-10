Масштабна повітряна тривога й вибухи у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Херсоні: головні новини ночі 10 лютого

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Головні новини ночі 10 лютого:
- У Харкові окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі: зафіксовано близько 10 вибухів Читати далі –>
- "Дуже гучна ніч в Дніпрі, зате нічого не прилетіло": українські військові показали збиті безпілотники Читати далі –>
- Окупанти вдруге за ніч обстріляли Запоріжжя Читати далі –>
- Херсон обстріляли забороненими запалювальними снарядами - очевидці Читати далі –>
- В Україні оголошена масштабна повітряна тривога Читати далі –>
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