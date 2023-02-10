Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Масштабна повітряна тривога й вибухи у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Херсоні: головні новини ночі 10 лютого

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2661
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Масштабна повітряна тривога й вибухи у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Херсоні: головні новини ночі 10 лютого

Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 10 лютого: 

  • У Харкові окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі: зафіксовано близько 10 вибухів Читати далі –>
  • "Дуже гучна ніч в Дніпрі, зате нічого не прилетіло": українські військові показали збиті безпілотники Читати далі –>
  • Окупанти вдруге за ніч обстріляли Запоріжжя Читати далі –>
  • Херсон обстріляли забороненими запалювальними снарядами - очевидці Читати далі –>
  • В Україні оголошена масштабна повітряна тривога Читати далі –>

Читайте також:

Зеленський у Брюсселі: гучні аплодисменти в Європарламенті та невдоволена міміка Орбана

Зеленський у Брюсселі: гучні аплодисменти в Європарламенті та невдоволена міміка Орбана

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2661
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація