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Масштабна пожежа на заводі на Хмельниччині: над селищем здійнялися чорні клуби диму
За неперевіреною інформацією, загорання сталося на підприємстві «Термопласт».
У неділю, 4 травня, у селищі Летичів Хмельницької області сталася масштабна пожежа у промисловій зоні.
На опублікованих у соцмережах кадрах видно клуби чорного диму над місцем НП.
Очевидці повідомляють, що на місце пожежі прибули рятувальники, щоб приборкати вогонь.
За неперевіреною інформацією, загорання сталося на підприємстві «Термопласт». З відкритих джерел відомо, що підприємство займається випуском поліетиленових пакетів та пластикової тари.
Причини пожежі невідомі.
Офіційної інформації про пожежу від ДСНС на цей час ще не було.
Нагадаємо, цього ж дня у київському Гідропарку виникла пожежа. За попередньою інформацією, загорілася технічна будівля.