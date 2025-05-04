ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
1 хв

Масштабна пожежа на заводі на Хмельниччині: над селищем здійнялися чорні клуби диму

За неперевіреною інформацією, загорання сталося на підприємстві «Термопласт».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пожежа в Летичеві

Пожежа в Летичеві / © скриншот з відео

У неділю, 4 травня, у селищі Летичів Хмельницької області сталася масштабна пожежа у промисловій зоні.

На опублікованих у соцмережах кадрах видно клуби чорного диму над місцем НП.

Очевидці повідомляють, що на місце пожежі прибули рятувальники, щоб приборкати вогонь.

За неперевіреною інформацією, загорання сталося на підприємстві «Термопласт». З відкритих джерел відомо, що підприємство займається випуском поліетиленових пакетів та пластикової тари.

Причини пожежі невідомі.

Офіційної інформації про пожежу від ДСНС на цей час ще не було.

Нагадаємо, цього ж дня у київському Гідропарку виникла пожежа. За попередньою інформацією, загорілася технічна будівля.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie