Масштабна пожежа на заводі на Хмельниччині: над селищем здійнялися чорні клуби диму

Пожежа в Летичеві / © скриншот з відео

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У неділю, 4 травня, у селищі Летичів Хмельницької області сталася масштабна пожежа у промисловій зоні.

На опублікованих у соцмережах кадрах видно клуби чорного диму над місцем НП.

Очевидці повідомляють, що на місце пожежі прибули рятувальники, щоб приборкати вогонь.

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За неперевіреною інформацією, загорання сталося на підприємстві «Термопласт». З відкритих джерел відомо, що підприємство займається випуском поліетиленових пакетів та пластикової тари.

Причини пожежі невідомі.

Дата публікації 15:27, 04.05.25 Кількість переглядів 8 На Хмельниччині сталася масштабна пожежа на заводі

Офіційної інформації про пожежу від ДСНС на цей час ще не було.

Нагадаємо, цього ж дня у київському Гідропарку виникла пожежа. За попередньою інформацією, загорілася технічна будівля.