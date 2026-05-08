Масштабна пожежа у Чорнобильській зоні: яка радіаційна ситуація

У Чорнобильській зоні триває ліквідація масштабної лісової пожежі / © Associated Press

Радіаційна ситуація на території України, зокрема на півночі Київської області, залишається стабільною.

Про це повідомили в МВС.

За даними, отриманими від Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни.

«Ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження триває», — зазначили у відомстві.

У Чорнобильській зоні вирує масштабна лісова пожежа

У Чорнобильській зоні відчуження спалахнула масштабна лісова пожежа, яка через сильний вітер стрімко поширюється. Вогонь вже охопив понад 1100 гектарів території, а роботи з ліквідації ускладнені складними погодними умовами та мінною небезпекою.

Рятувальники зазначають, що ситуація залишається складною через поєднання кількох факторів: суху погоду, сильний вітер та мінну небезпеку, яка зберігається на окремих ділянках території. Через ризик вибухонебезпечних предметів у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться, що додатково обмежує можливості оперативного реагування.

До гасіння залучено підрозділи ДСНС, спеціалізовану техніку, а також інші служби. Основні зусилля зосереджені на локалізації осередків займання, створенні протипожежних розривів та недопущенні подальшого поширення вогню на нові території.

Нагадаємо також, що напередодні на прикордонні Чернігівської області через бойові дії та військову агресію рф спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив близько 2400 гектарів лісу, однак через загрозу обстрілів і російські безпілотники повноцінне гасіння наразі неможливе.

