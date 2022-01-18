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Масштабна пожежа: у Чернігівській області загинуло троє маленьких дітей і один дорослий

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Масштабна пожежа: у Чернігівській області загинуло троє маленьких дітей і один дорослий

pixabay.com

Причини та обставини займання встановлюють слідчі. 

У с. Браниця Ніжинського району Чернігівської області у вівторок, 18 січня, в пожежі загинуло четверо людей, троє з яких - діти. 

Про це повідомили в ДСНС України. 

Пожежа сталась о 16:44 в приватному житловому будинку. Під час займання загинуло троє дітей, віком 3-4 роки, та один дорослий. 

"О 17:25 пожежу локалізовано на площі 56 м кв. О 18:48 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні. 

Причини та обставини займання встановлюють слідчі. 

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