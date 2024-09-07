Масштабна пожежа у Чорнобильській зоні триває п’ятий день: що відомо

Ліквідація пожежі у Чорнобильській зоні триває вже п’ятий день. В Мережі повідомляють про нове загоряння на заході Зони відчуження недалеко від Народичів та Овруча.

Також волонтери повідомляють, що пожежа перейшла кордон зони.

Один з осередків вогню ліквідовано, але виник новий / Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Нове джерело пожежі добре видно на "Карті пожеж та напрямку вітру в Україні онлайн", яка всіяна десятками червоних цяток.

У ДСНС Київської області повідомляють, що ліквідація пожежі на відкритій місцевості у Зоні відчуження триває.

"Один осередок пожежі вже ліквідовано, але виник новий. Вже ліквідовано загоряння на площі 421 га. Площа нового осередку пожежі достатньо велика. На місці працюють рятувальники. В гасінні вогню залучено понад 200 одиниць особового складу. Пожежа за межі зони не вийшла", - повідомили ТСН.ua в ДСНС Київської області.

Новий осередок великий і його наразі ліквідовують на заході Зони відчуження, впритул до кордону з Житомирською областю

Там додають, що новий осередок великий і його наразі ліквідовують на заході Зони відчуження, впритул до кордону з Житомирською областю.

У ДСНС Київської області зауважують, що проводиться постійне обстеження території фахівцями радіаційно-хімічного захисту — радіаційний фон у нормі.

Ліквідація пожежі на відкритій місцевості у Зоні відчуження триває

Нагадаємо, екологи пояснили, чому не можуть загасити пожежу в Чорнобильській зоні. Лісова підстилка та шар торфу можуть тліти тижнями.

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