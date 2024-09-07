Масштабна пожежа у Чорнобильській зоні триває п’ятий день: що відомо

Рятувальники повідомляють про новий осередок займання.
Ліквідація пожежі у Чорнобильській зоні триває вже п’ятий день. В Мережі повідомляють про нове загоряння на заході Зони відчуження недалеко від Народичів та Овруча.
Також волонтери повідомляють, що пожежа перейшла кордон зони.
Нове джерело пожежі добре видно на "Карті пожеж та напрямку вітру в Україні онлайн", яка всіяна десятками червоних цяток.
У ДСНС Київської області повідомляють, що ліквідація пожежі на відкритій місцевості у Зоні відчуження триває.
"Один осередок пожежі вже ліквідовано, але виник новий. Вже ліквідовано загоряння на площі 421 га. Площа нового осередку пожежі достатньо велика. На місці працюють рятувальники. В гасінні вогню залучено понад 200 одиниць особового складу. Пожежа за межі зони не вийшла", - повідомили ТСН.ua в ДСНС Київської області.
Там додають, що новий осередок великий і його наразі ліквідовують на заході Зони відчуження, впритул до кордону з Житомирською областю.
У ДСНС Київської області зауважують, що проводиться постійне обстеження території фахівцями радіаційно-хімічного захисту — радіаційний фон у нормі.
Нагадаємо, екологи пояснили, чому не можуть загасити пожежу в Чорнобильській зоні. Лісова підстилка та шар торфу можуть тліти тижнями.
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