Масштабна пожежа у Тернополі на підприємстві: вогонь гасять від ночі (фото)

Минулося без жертв та постраждалих. Ліквідація триває.

У Тернополі на вулиці Микулинецькій сталася пожежа на підприємстві. Вогонь охопив 9 тисяч кв метрів.

Про це повідомило Головне управління ДСНС в Тернопільській області.

"Сьогодні вночі, о 03:05, на номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про масштабну пожежу на одному з тернопільських підприємств. На місце події було направлено 2 відділення частини спеціальної пожежної техніки та 2 відділення 1 державної пожежно-рятувальної Частини. Додатково до місця загоряння був відправлений тактичний пожежний робот з Рівного. У гасінні пожежі брали участь 15 одиниць основної та допоміжної техніки та 50 рятувальників", — йдеться в повідомлені ДСНС.

Фото: ДСНС у Тернопільській області

Станом на 05:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, але ліквідація триває. Постраждалих внаслідок пожежі не має. Причини виникнення пожежі рятувальники встановлюють.

"Завдяки використанню безпілотного літального апарату, рятувальники здійснили дорозвідку місця події. Встановлено, що орієнтовна площа горіння становить близько 9 000 метрів квадратних. Будівля одноповерхова загальною площею 13 000 метрів квадратних, зі стінами з сендвіч-панелей та металевим покриттям на металевих фермах. Будівля заповнена пінопластом", — додали рятувальники.

Пожежу локалізували / Фото: ДСНС у Тернопільській області

Нагадаємо, днями в Києві на Печерську виникла пожежаву житловому будинку. Мешканців евакуювали до найближчої школи. Всі комунальники працювали на місці події.

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