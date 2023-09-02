Масштабна пожежа у заповіднику "Асканія-Нова": на окупованій території палає 7 тисяч гектарів

Це вже не перша пожежа на заповідній території, яку захопили російські окупанти.

У біосферному заповіднику “Асканія-Нова", який розташований на тимчасово окупованій території Херсонської області, виникла масштабна природна пожежа. Вогонь охопив близько 7 тисяч гектарів ділянки “Південна”.

Про це в суботу, 2 вересня, повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

У повідомленні йдеться, що це вже не перша пожежа, яка виникла у заповіднику від часу, коли його було захоплено окупантами.

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“Шлях до припинення нищення природи через війну - імплементація Формули миру Володимира Зеленського, а саме пункту 8 “Екологічна безпека”, - наголосили у Міндовкіллі.

Заповідник "Асканія-Нова" є унікальним не лише для України, а й для всього світу. Це найбільший степовий заповідник Європи.

Площа біосферного заповідника становить 33,3 тисячі га, з них понад 11 тисяч га — “заповідна зона”.

Заповідник "Асканія-Нова" охопила пожежа

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року російські загарбники захопили заповідник "Асканія-Нова". Відтоді подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення не залежить від української адміністрації.

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