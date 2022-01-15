Масштабна пожежа в Одеській області: горить територія національного парку (відео)

За попередньою інформацією, вогонь охопив 5 га території парку.

У Одеській області горить близько 5 га території Нижньодністровського національного природного парку.

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Про це повідомляють у мережі.

Зазначається, що велика пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку спалахнула сьогодні, 15 січня.

"Полум'я охопило приблизно 5 га. На місці працюють пожежники. Гасіння ускладнюється через сильний вітер і відсутність під'їздів до вогнищ загоряння", - повідомляють автори публікації.

Нагадаємо, що в американському штаті Нью-Джерсі на хімічному заводі в Пассейку сталася масштабна пожежа.

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