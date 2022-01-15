Масштабна пожежа в Одеській області: горить територія національного парку (відео)

За попередньою інформацією, вогонь охопив 5 га території парку.
У Одеській області горить близько 5 га території Нижньодністровського національного природного парку.
Про це повідомляють у мережі.
Зазначається, що велика пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку спалахнула сьогодні, 15 січня.
"Полум'я охопило приблизно 5 га. На місці працюють пожежники. Гасіння ускладнюється через сильний вітер і відсутність під'їздів до вогнищ загоряння", - повідомляють автори публікації.
Нагадаємо, що в американському штаті Нью-Джерсі на хімічному заводі в Пассейку сталася масштабна пожежа.
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